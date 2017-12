Comment affronter le grand froid ?

C'est un Koh-Lanta version montagne. Comment survivre dans la neige ? Ce genre d'expérience extrême est de plus en plus souvent proposé aux touristes. Ils apprennent à faire du feu ou à construire un igloo. Nous avons suivi certains de ces candidats.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.