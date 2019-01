Comment bien choisir son équipement de randonnée

Ils doivent être amples et permettre de porter 2 couches de vêtements sous la première afin de répondre à la logique de l’oignon. Principe : la 1re couche, celle en contact avec la peau, évacue la transpiration et doit permettre de rester au sec. On évitera le coton qui se gorge de sueur. La 2e couche doit conserver la chaleur. Difficile de trouver mieux qu’une polaire à condition qu’elle permette d’évacuer la transpiration vers l’extérieur. La 3e couche est comme une armure protégeant le randonneur contre la pluie, la neige, le vent, etc. Les vestes dites "hardshell" ou "softshell"(moins rêches) et équipées d’une capuche sont adaptées à la plupart des usages.

On évitera les couleurs voyantes qui attirent les insectes en n’oubliant pas que ce sont les vêtements sombres qui filtrent le mieux les UV. On pensera aussi à se munir d’un poncho ou cape de pluie assez ample pour couvrir le randonneur et son sac.