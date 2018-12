Comment choisir et entretenir votre doudoune ?

Avant de se poser la question de la longueur, il est important de choisir un modèle adapté à sa morphologie et donc opter pour une doudoune homme ou femme. Concernant la longueur, plus une doudoune est longue, plus elle tient chaud avec, pour contrepartie, d’entraver la liberté de mouvement de celui qui la porte. Elle aura également un impact sur la définition de votre silhouette.





Quand on est un homme de taille moyenne, mieux vaut éviter un modèle long : il risque de tasser la silhouette. Si l’on est un peu rondouillard, mieux vaut choisir un modèle pas trop court ni trop rembourré et privilégier une coupe droite et non cintrée à la taille.





En ce qui concerne les femmes, une doudoune courte et ne coupant pas la silhouette est préférable lorsque l’on est de petite taille. En cas d’embonpoint, un modèle plus long et couvrant bien les hanches est à privilégier.