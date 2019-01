Comment choisir la bonne parka pour affronter l’hiver sans se ruiner ?

Tout dépend de l’usage de la parka. Pour une utilisation sportive, autant choisir un modèle court qui n’engonce pas. Si l’on préfère les sorties tranquilles et être bien au chaud, on privilégiera un modèle plus long et plus couvrant.





Attention, lorsque l’on est de taille moyenne, un modèle court tasse moins la silhouette. On préférera aussi une couleur sombre qui a pour avantage d’affiner la silhouette.





Vous êtes désormais parés pour trouver votre parka idéale, sans vous ruiner ! Si jamais vous aimez varier les plaisirs ou êtes plutôt à la recherche d’une doudoune, découvrez tous les conseils pour choisir et entretenir votre doudoune.