Comment ne pas s'ennuyer au camping ?

Dans ce camping à Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes, certains vacanciers ne planifient pas à l'avance leur journée. Les activités se font au jour le jour, selon le temps et l'humeur. Pour d'autres, des habitués de l'endroit, le programme est différent. Ils préfèrent le rituel de l'emplacement habituel et le farniente. Avec le soleil qui sera au rendez-vous toute la semaine du 30 juillet 2018, certains visiteurs s'offrent une balade à vélo ou une virée en bateau.



