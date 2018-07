Comment passer sa journée à la plage sans trop dépenser ?

Entre Nice et Antibes, les plages attirent beaucoup les vacanciers. Ils optent plutôt pour les plages publiques pour pouvoir réduire leurs dépenses. En effet, le confort s'obtient si on y met le prix. Si on dépense moyennement 80 euros sur une plage privée et quinze euros sur une plage publique, la régie municipale se présente comme un compromis entre les deux.



