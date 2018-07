Comment passer ses vacances au château de Viella ?

Le château de Viella, bâti en 1763 domine le vignoble de Madiran, dans le Gers. Alain Bertolussi, le propriétaire, fait visiter les lieux aux touristes et leur explique les détails sur la vigne. Ces derniers sont hébergés dans les dépendances du château, une ancienne écurie. Ils en profitent pour admirer la campagne gersoise. La visite passe obligatoirement par le chai de vieillissement du vin et se termine par la dégustation dans la salle d'apparat.



