Comment se protéger du froid pendant ses activités extérieures ?

Et le reste du corps ? Les doigts, les orteils, les oreilles et le nez sont les parties du corps les plus vulnérables, car elles sont dépourvues de muscles assez puissants pour produire de la chaleur !





Les mains et les pieds ont tendance à se refroidir d’autant plus vite qu’ils sont en contact avec des surfaces froides (sol, éléments divers, etc.). Vous protégerez vos pieds de façon efficace en portant des chaussures à semelles épaisses et des chaussettes hautes en laine et polyester, ou en fibres Thermolite®, car elles facilitent l’évacuation de la sueur tout en gardant le pied dans un cocon bien chaud.





Pour garder les mains au chaud, rien de plus efficace qu’une paire de moufles, même s’il est vrai que les gants offrent davantage de dextérité ! Si les gants ne sont pas assez isolants, vous pourrez toujours renforcer leur efficacité en les doublant de sous-gants.





Sachant qu’une partie importante de la chaleur du corps humain se dissipe par la tête, il est indispensable de la protéger. Vous pouvez vous coiffer d’un bonnet en laine ou en polaire. Ou préférer un modèle plus enveloppant comme les casquettes ou chapkas avec cache-oreilles doublés.





Vous êtes fins prêts à affronter le froid et à profiter pleinement de vos activités extérieures seul, entre amis ou en famille !