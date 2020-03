Coronavirus : pour maintenir son concert à Paris, Nada Surf dédouble la représentation

C'est ce qui s'appelle voir de la suite dans les idées. En raison de l’épidémie de nouveau coronavirus, le gouvernement a annoncé une nouvelle mesure dimanche 8 mars 2020 : désormais, les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits. Une précaution qui engendre inéluctablement l’annulation de certains événements à Paris... mais pas de tous.

Le groupe Nada Surf n’annulera pas son concert prévu à La Cigale ce mercredi 11 mars, une salle qui contient 1389 places. "Suite aux nouvelles dispositions mises en place concernant le coronavirus qui interdisent les rassemblement de plus de 1000 personnes en lieu confiné, nous avons décidé avec Nada Surf de maintenir le concert", écrit sur son compte Twitter la société Alias qui organise depuis plus de 20 ans des concerts et des tournées pour des artistes comme Marilyn Manson et Blur.