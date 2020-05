Le zoo de Beauval rouvrira le 2 juin sous haute protection sanitaire

Ses pandas, éléphants, guépards, lions, rhinocéros et autres koalas vont de nouveau avoir de la visite ! Le Zooparc de Beauval a annoncé sa réouverture pour le mardi 2 juin. Comme le Puy du Fou qui le fera de son côté le 11 juin, le parc animalier le plus fréquenté de France (environ 1,6 million d'entrées en 2019), qui présente au public 800 espèces, va donc pouvoir redémarrer.

Pour ce faire, les horaires ont notamment été modifiés de façon à allonger la journée et "étaler les entrées et sorties". Le complexe situé à Saint-Aignan-sur-Cher a aussi précisé qu'un stock de gel hydroalcoolique serait à disposition des visiteurs et que le port du masque serait obligatoire dans les endroits fermés et fréquentés (WC, serres, spectacles, boutique).