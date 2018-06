A la découverte des bains de forêts des Pyrénées de Gérone

Le "bain de forêt" est ainsi proposé en thérapie préventive qui, grâce à des câlins d’arbres, de l’écoute, du ressenti, de l’observation, des odeurs, et même des dégustations, permet de recentrer l’esprit et le corps sur l’essentiel. Tous les sens sont en éveil et le corps fait le plein de terpènes et phytoncides, des molécules rejetées par les arbres et reconnues pour leurs vertus tonifiantes et décongestionnantes. Ces immersions dans la nature et dans l’atmosphère de la forêt, avec ses 5 sens en éveil, ont le pouvoir de faire baisser l’anxiété, la fatigue et le stress tout en développant les capacités d’observation et d’attention. Les bains de forêts peuvent ainsi améliorer la concentration, l’humeur et le sommeil. Aussi appelés Shinrin-Yoku, ces bains sont une pratique naturelle très populaire au Japon pour apprendre à se concentrer sur l’instant présent.





L’association Selvans en Catalogne a un double objectif avec ces bains de forêts, améliorer la santé des participants mais également préserver le patrimoine forestier naturel des forêts de la province de Gérone.