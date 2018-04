Costa Brava, entre farniente et sport, le bon équilibre pour les vacances

En remontant la Costa Brava, la célèbre Platja d’Aro est une station balnéaire idéalement familiale grâce à la diversité de ses plages et des activités nautiques proposées. À Begur, également, au nord de la Platia d’Aro, les loisirs nautiques sont nombreux, mais c’est surtout la beauté de la côte sauvage et abrupte qui charme les vacanciers. Falaises et pins bordent les eaux cristallines et abritent des criques bien cachées.





Plus au nord encore, l’Escala est composée elle aussi de criques et falaises, mais également de plages de sable fin très appréciées des familles qui profitent de nombreuses activités nautiques. Enfin, non loin de la frontière française, Roses, est idéale pour pratiquer le surf, le Kayak ou la planche à voile. De nombreuses belles autres stations balnéaires bordent la Costa Brava, comme El Empuriabrava Port de la Selva, Liança, Salou ou Puerto Alcudia, à découvrir au hasard de vos vacances en Catalogne.