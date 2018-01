Coup d'envoi des festivités du carnaval de Dunkerque

Les fest-noz ont été créés il y a plus d'un siècle pour casser la fatigue après les travaux des champs. L'originalité de ces fêtes de nuit est la scène ouverte à tous les musiciens, quels que soient leur parcours. Les maîtres mots ici sont partage et générosité, l'essence même de la musique. Au Tara Inn, un pub irlandais installé à Brest,l'ambiance est toujours au rendez-vous. On y chante, on y danse, mais surtout, on crée des liens.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.