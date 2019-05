Le coup d'envoi du 72ème Festival de Cannes a été donné ce mardi soir. Cette édition 2019 s'est ouverte avec la projection de "The Dead Don't Die", de Jim Jarmusch. Au total, 21 films sont en compétition.



