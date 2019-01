Courir : oui, mais pour une cause

La course à pied est de loin le sport que nous pratiquons le plus. Les événements ne cessent pas de se multiplier. Mais certains coureurs ne sont pas motivés que par le plaisir de faire une activité physique. Ils courent notamment pour une bonne cause, la lutte contre le cancer du sein par exemple. Organisé par l'association Odyssea, l'événement s'appelle "Les Courses Solidaires".



