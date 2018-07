Si vous cherchez une danse de couple, pensez au swing !

Pantalons à pinces pour ces messieurs, chemises à fleurs ou robes pour ces dames. Tous sont ravis d'être transportés, le temps d'une soirée, dans une autre époque, parfaitement mise en lumière par le film américain "Hellzapoppin’", en 1941. Si vous voulez vous lancer, dans cette danse un brin technique et physique, vous êtes les bienvenus dans ce club, où le sourire et la bonne humeur sont de rigueur. Sachez qu'il existe de plus en plus d'écoles de danse, sur toute la France, qui dispense des cours de Lindy Hop.