Déco : du béton du sol au plafond !

Depuis quelques années, le choix s'est étoffé. Il y a plus de 200 couleurs disponibles. Et désormais, on peut appliquer le béton ciré sur les murs. Bleu capri ou rouge coquelicot, il pourrait même se confondre avec du marbre. Un kit prêt à l'emploi est disponible pour que nous puissions créer nous-mêmes nos objets. Moyennant quelques mélanges, vous obtiendrez un porte-savon 100% béton.



