Découverte : revivez dans un château au Moyen-Âge !

JT 20H - Au château de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), tout a été reconstitué pour une plongée à 360° dans le Moyen-Âge. Des casques de réalité virtuelle replongent les visiteurs mille ans en arrière.

L'incroyable château de Nogent-le-Rotrou dans le Perche a été érigé au XIème siècle. Son donjon est le plus ancien d'Europe. Grâce à des casques de réalité augmentée et à des tablettes tactiles, les visiteurs ont l'impression de vivre au Moyen-Âge. Pour la mairie, actuelle propriétaire du château, cet outil permet d'enrichir les visites et de mieux toucher les touristes. La fréquentation du château a triplé en quelques mois.



