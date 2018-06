Découverte tout en couleurs de Lisbonne avec notre Globetrotter Carlos

Nous avons donc découvert Lisbonne au côté de Carlos, trentenaire parisien passionné de sport et de voyages, qui entamait son roadtrip côtier portugais. Des lieux colorés, chaleureux et vivants, à l’image de cette capitale, qui a de plus en plus le vent en poupe. Une capitale d’une grande richesse architecturale à seulement 2h30 de Paris, classée régulièrement dans le TOP 10 mondial des villes à visiter. Une destination idéale pour s’évader, et flâner dans des ruelles plus colorées les unes que les autres.





