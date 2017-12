Découvrez la comédie musicale du Livre de la jungle

Pour les fêtes de fin d'année et les vacances scolaires, le spectacle portant sur Le Livre de la jungle se jouera au théâtre des Variétés à Paris. En plus d'être divertissant, c'est aussi une distraction pédagogique. Tout au long du spectacle, des messages sur la nécessité de sauvegarder la planète sont implicitement communiqués. Tous les personnages du dessin animé sont présents sur scène, ainsi que Mowgli, le héros des enfants.



