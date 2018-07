Découvrez les paysages et l'histoire de Pralognan-la-Vanoise

Pralognan-la-Vanoise, situé dans le département de la Savoie, est l'endroit idéal pour renouer avec la nature et découvrir une histoire. Un chemin de la commune était autrefois une voie de commerce entre la France et l'Italie. Un héritage devenu touristique puisque de nombreux touristes l'empruntent désormais pour une randonnée. Tout le long du parcours, on trouve des richesses florales intactes et des paysages hors du commun. Pralognan-la-Vanoise abrite également la porte d'entrée du premier parc national français, le lac des Vaches et le col de la Vanoise.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.