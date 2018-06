Décrochez votre permis bateau pour profiter des sorties estivales en mer

Les vacances approchent et l'été, elle, est déjà là. A Fréjus, dans le Var, c'est la saison pour passer le permis bateau si l'on veut profiter de la mer durant la période estivale. A l'exemple du permis auto, la formation se fait en deux parties : l'apprentissage du code et la navigation. En bateau ou en jet ski, ce titre de conduite est obligatoire si on veut sortir en mer. On peut le passer dès seize ans pour 300 euros.



