Dernière étape pour découvrir la beauté des bords de Saône à vélo

A bord de leurs vélos, nos voyageurs nous font découvrir les richesses de la Saône-et-Loire. Cette fois-ci, ils nous emmènent à Tournus, une ville pleine d'histoires et de découvertes, où se trouve le musée du vélo. Sur le chemin, Véronique, Denis, Jules et Léa prennent le temps d'admirer la nature et de déguster les spécialités locales. Ils nous font également découvrir le fameux vignoble du Mâconnais où une dégustation de vin s'impose.



