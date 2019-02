Des oursinades ensoleillées et enjouées à Carry-le-Rouet

Le week-end du 16 février 2019, la saison des oursinades a débuté à Carry-le-Rouet. Sur le port, les amateurs d'oursins ont répondu présents. Sur une table ou au bord de la mer, parfois avec un bon verre de vin, chacun a sa manière de déguster cet échinoderme. Hormis la saveur iodée et mielleuse de l'oursin, l'ambiance conviviale qui y règne fait également le succès des oursinades.



