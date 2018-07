Dunkerque : les vacanciers profitent des joies du camping au bord de la mer

Au camping de La Licorne, à Dunkerque, les 400 places sont toutes prises. Les vacanciers profitent de la tranquillité du site, loin des tracas de la vie quotidienne. Ils rencontrent de nouveaux gens chaque semaine et partent à l'aventure, faire de la pêche à la crevette par exemple. Avec des températures à 23 degrés sur la plage et un ciel bien dégagé, les touristes se sentent chanceux. Les plus téméraires s'offrent même une baignade revigorante le matin.



