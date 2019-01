Ecolo, naturiste, chic... comment bien choisir votre camping

Les couples qui n’ont pas froid aux yeux peuvent opter pour un camping naturiste. On trouve des campings naturistes aux quatre coins du pays, mais surtout, c’est logique, dans les régions ensoleillées : Corse, Aquitaine, etc. dans ces campings, généralement situés à proximité d’un environnement préservé, tout se fait en tenue d’Eve ou d’Adam, y compris les activités sportives : paddle, canoë, randonnée, pêche, etc. La majorité des emplacements disposent d'un espace bien-être, de piscines couvertes et chauffée ainsi que de services divers : animations, restauration, etc. Certains labels comme "Camping Qualité" affirme rassembler des campings ou les "valeurs" naturistes sont préservées.

Pour les campeurs non-naturistes, mais qui aiment le calme, les couples peuvent aussi trouver des campings réservés aux adultes. Ce type d'hébergement est destiné aux couples souhaitant passer des vacances au calme, mais aussi aux groupes d'amis et aux retraités. Ces sites, qui apportent la certitude de ne pas être réveillé par des enfants qui braillent dès 7 heures du matin, sont encore rares. On en trouve notamment en Dordogne et peu à peu, ils se développent à l’instar de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons.