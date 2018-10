Elle marche sur les ailes d'un avion en plein vol

La ville de Toulouse accueillait ce week-end un meeting aérien des plus spectaculaires. Des avions de légende ont survolé le ciel toulousain pour l'occasion. Mais celle qui a subjugué les 40 000 spectateurs, c'est une femme de 29 ans. Une acrobate britannique spécialiste du cirque volant. Sortant du cockpit du Boeing Stearman après le décollage, elle enchaîne les figures acrobatiques sur les ailes de l'appareil.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 septembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.