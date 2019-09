En Haute-Garonne, les chasseurs se préparent à l'ouverture de la saison

JT 13H - La saison de la chasse débute le 8 septembre dans 46 départements. Des dizaines de milliers de chasseurs se préparent.

A Saint-Orens-de-Gameville, en Haute-Garonne, les chasseurs se préparent à l'ouverture de la chasse, le 8 septembre 2019. L'occasion pour eux d'exhiber leurs nouveaux équipements, notamment les fusils, après six mois d'attente. Si les outils sont prêts, les papiers le sont également. Cette année 2019, la cotisation est passée de 400 à 200 euros. Cependant, une première reconnaissance du terrain s'impose avant de passer aux choses sérieuses.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.