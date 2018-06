Envie de courir avec vos enfants ? Les conseils d'une pro pour les initier en douceur

La course à pied, le sport pour tous les enfants

"Ce qui est bien avec la course à pied, c’est qu’on fait ce qu’on veut. Quasiment tous les sports incluent, à un moment ou un autre, la course à pied. Ça fait une excellente base cardio. Partir courir, c'est prendre un moment pour soi, au calme dans la journée. Mais on peut aussi le faire dans un but compétitif, en visant des résultats. Ça s’adapte parfaitement à chacun, selon ses envies. C'est parfait pour n'importe quel enfant."





Ajuster la course en fonction de l’âge de l'enfant

"Dès qu’il commence à marcher, un enfant peut courir. Il suffit d’adapter l’intensité. Si vous courez avec lui, laissez-le dicter le tempo, la distance, l’allure. Plus les enfants sont jeunes, plus l’intensité doit être plus importante que l’endurance ou la distance : moins de kilomètres et plus de vitesse. Mais pas de travail sur la musculation avant qu’il ait fini de grandir. Avant, on fait avec le corps et les atouts qu’on a, les abdos, la vitesse, etc. Mais il ne faut pas stresser le corps avant 18 ans."