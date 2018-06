VIDÉO - Escapade dans la région de Sintra, au Portugal, avec de Carlos

Après la découverte de Lisbonne et ses environs, la semaine dernière, Carlos nous emmène cette fois du côté de Sintra, non loin de la capitale portugaise. Station balnéaire portugaise dans les contreforts des montagnes du même nom, ce très ancien territoire, riche de ses villas et palais royaux, est une région très convoitée des touristes, qui viennent par milliers, admirer l’architecture des édifices, leurs couleurs pastel, mais aussi les mosaïques portugaises. Sintra est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.





