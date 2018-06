Escape game, jeu de piste en forêt

C'est une nouvelle tendance plébiscitée par les particuliers, mais aussi par les entreprises. Les escape game, version moderne de la chasse au trésor, ont le vent en poupe. Que l'on soit amis ou collègues, on y trouve des tas de raisons de cultiver l'esprit d'équipe.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.