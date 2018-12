Escape game : le jeu au service de l'histoire

Le principe de l'Escape Game est de sortir d'une pièce verrouillée à double tour. Du côté de la Conciergerie, un groupe de comédiens s'est inspiré du jeu pour rendre l'histoire plus accessible. Un rendez-vous a également été donné sous la pyramide du Louvre pour résoudre des énigmes, découvrir des tableaux et s'approprier ainsi l'histoire de l'art.



