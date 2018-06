Comment profiter de la Costa Brava en famille ?

Pendant les vacances, on veut avant tout se reposer. Quand on part à la mer, on rêve de farniente sur une plage ou au bord d’une piscine. Sauf qu’au bout de trois jours, on ressent l’envie de faire autre chose. Autant choisir une destination qui permette de concilier les deux. Avec ses parcs aquatiques ou d’attraction, ses jardins, ses musées, la diversité des activités sportives, culturelles ou ludiques proposées, la Costa Brava et les Pyrénées de Gérone offrent un large choix pour divertir toute la famille.