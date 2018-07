Vacances à la campagne : au menu, découverte et plaisirs gustatifs

Si on est en quête d'authenticité, d'originalité et de simplicité, les vacances à la ferme conviennent parfaitement. A Lanteuil, en Corrèze, Aurélien Prugne ouvre les portes de sa ferme aux vacanciers et leur fait découvrir son exploitation de vaches laitières, ainsi que sa production de fromage. La séance de dégustation est le plus qui clôt l'excursion.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.