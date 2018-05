Exposition à la Villette : devenez maître du monde virtuel !

Si vous avez déjà rêvé de vous plonger dans un monde virtuel fait de forêt, de cascade, entouré de papillons et d'oiseaux plus vrais que natures, l'exposition qui se tient à Paris est faite pour vous. Les amateurs de sensations fortes ont été servis à la Grande Halle de la Villette grâce à une magie, conçue sur ordinateur par un collectif japonais. Les technologies numériques utilisées dans cette expo ont permis aux visiteurs de faire bien plus que contempler. En effet, il était également possible de faire des créations sur place à l'aide d'une table à dessin et d'un scan.