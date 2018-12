Famille Gruss : l'art équestre depuis six générations

Dans la famille Gruss, l'art équestre se pratique depuis 250 ans. C'est une histoire de tradition qui se transmet de génération en génération. La seule règle est de commencer tôt et de travailler dur pour aboutir à un spectacle de haut volet. Un métier périlleux mais passionnant, qui est récompensé tous les soirs par des tonnerres d'applaudissements.



