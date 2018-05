Feria de Nîmes : le cœur de la ville bat au rythme de l'Andalousie

La convivialité, la bonne humeur et la diversité culturelle définissent la Feria de Pentecôte de Nîmes, le deuxième plus grand rassemblement du pays. Durant cinq jours et cinq nuits, chaque recoin de la ville devient en effet une piste de danse avec une ambiance qui monte crescendo. Tous les ans, cette fête populaire accueille une centaine de milliers de visiteurs venus profiter de ces moments agréables et déguster la fameuse paëlla. Ayant débuté le 17 mai, l'événement prendra fin dans la soirée du 21 mai.



