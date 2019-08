Festival de danse à Châteauroux

L'esprit de la danse envahit la ville de Châteauroux. Le festival international de danse, Darc, s'y déroule et plus de 20 styles y sont représentés. Le classique, le tam-tam de l'Afrique de l'Ouest ainsi que les claquettes des Andalous se cotoient, et les 700 stagiaires participants s'en délectent. Un partage de culture qui fait vivre l'événement depuis 44 ans. C'est une occasion pour les danseurs de se perfectionner dans une discipline mais également de découvrir de nouvelles techniques de danse et de faire des rencontres.



