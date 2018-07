Fête des Tuileries : de l’histoire, de l’art et des sensations fortes !

Même en plein Paris, ça sent déjà les vacances : prenez une table entre deux palmiers et offrez-vous des grillades au barbecue géant, à moins que les enfants ne préfèrent les hot-dog, glaces à l’italienne et autres churros.

C’est peut être le moment de capter l’attention des enfants sur ce haut lieu de l'histoire de France. Rappelez leur qu’il y avait jusqu’en 1871 un palais dans les Tuileries, à l’ouest du musée du Louvre. Ce palais fut la résidence de nombreux rois de France, notamment celle de Louis XVI. On enchaîne sans transition sur la prise des Tuileries – tous les enfants en entendent parler en primaire. L’occasion de vérifier s’ils en connaissent la date (10 août 1792, on vous souffle la réponse !), et le tragique dénouement (Les Sans-culottes prennent le palais et Louis XVI et sa famille sont emprisonnés au terme d’une journée particulièrement sanglante).

Votre cours d’histoire est terminé, récompensez les enfants en faisant un tour dans la fameuse grande roue et admirez Paris. Vous allez survoler le Louvre, profitez-en pour vérifier s’ils peuvent citer au moins deux tableaux exposés dans le plus grand musée d’art du monde. S’ils connaissent La Joconde et La Liberté guidant le peuple, sortez votre carte bleue et refaites un tour de manège ! Vos enfants le méritent amplement… et vous aussi !





>> Fête des Tuileries 2018 : du 23 juin au 26 août, de 11h à minuit, 1h les vendredi et samedi.





