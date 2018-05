Fleurs, feuillages et arbustes seront à l'honneur à la Fête des plantes de Doullens

Comme chaque année, au cœur de la Citadelle de Doullens dans la Somme, des amoureux de végétaux du monde entier se réunissent pour partager leur passion. Pour cette 31ème édition, la Fête des plantes se déroulera ce 27 et 28 mai 2018. A la veille du grand jour, pépiniéristes et jardiniers débutent leurs installations. Ici, on peut découvrir des plantes atypiques, souvent méconnues et qui pourtant sont d'une grande beauté. Près de 5 000 visiteurs sont attendus pour cette nouvelle édition.



