Forum des associations à Quetigny : l'occasion d'essayer un large panel d'activités

JT 13H - Les forums des associations regorgent d'activités sportives ou culturelles à proposer aux enfants. A Quetigny, les parents sont aussi motivés que les petits.

C'est la grande semaine pour inscrire les enfants à des activités extrascolaires. Pour les parents en manque d'idées, le forum des associations est l'endroit idéal pour en tester un large panel. Gymnastique, boxe, jardinage, judo... il y en a pour tous les goûts. A Quetigny, en Côte-d'Or, jeunes et adultes s'y essaient volontiers. Hormis la recherche d'activités, c'est également l'occasion de se vider la tête en famille.



