Gérone et sa région : passez de délicieuses vacances gastronomiques !

Les repas ne se terminent pas sans déguster le garrotxa, le tupí, le costa negra, ou encore le recuit de drap, les fameux fromages de Gérone. Ils se consomment aussi à l’apéro en accompagnement du pain frotté à la tomate, typique de la Catalogne. En cas de petit creux, vous pourrez aussi croquer les Poma de Girona, la belle pomme de Gérone (Indication géographique protégée). Douce et intense, elle se dévore à toute heure.





Ces nombreuses spécialités ne manquent pas d’inspirer les plus grands chefs. Plus de 50 restaurants catalans, dont 15 en Costa Brava et Pyrénées de Gérone, sont aujourd’hui étoilés au Guide Michelin. Entre traditions et modernité, ces chefs réinventent la gastronomie de Gérone et de sa région pour régaler et surprendre les vacanciers. C’est d’ailleurs à Gérone que vous trouverez le 3 étoiles, Celler de Can Roca à Gérone, tenu par les frères Joan, Jordi et Josep Roca (ci-dessous) et élu "Meilleur restaurant du monde" en 2013 !