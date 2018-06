VIDÉO – Explorez les lacs du Kirghizistan avec Théau !

Notre troisième et dernier lac se situe à près de 3016 mètres d’altitude. Ce lac de haute montagne est entouré du massif des Tian Shan. Il est aujourd’hui la plus grande réserve naturelle d’eau douce du Kirghizistan. Il est glacé environ 150 jours par an, ses rives atteignent une longueur record de 90 kilomètres.