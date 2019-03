Goulier Neige, la station de ski minimaliste des Pyrénées

Avec ses sept pistes, la station de ski de Goulier Neige est un domaine adapté aux débutants. Sur place, l'on y cultive le goût du minimalisme. Un lieu hors du commun où l'on ne trouve qu'un seul loueur de matériels et un seul professeur de ski, plutôt débordé en cette période de vacances scolaires. Hormis sa simplicité et son authenticité, Goulier Neige séduit surtout les familles par ses forfaits compétitifs.



