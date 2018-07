Les 5 plus belles randonnées françaises

- Niveau de difficulté : moyen.

La "via Podiensis" vous mènera vers Saint Jacques de Compostelle, mais il est possible de n’effectuer qu’une des étapes menant vers la capitale de la Galice. Il est par exemple possible d’emprunter le tronçon aveyronnais de cette Jacquaire. Il est long d’une centaine de kilomètres. En cheminant, on appréciera la douceur de la Vallée du Lot et des monuments jalonnant la route comme l’abbatiale de Conque. On peut y admirer les vitraux du peintre Pierre Soulages.