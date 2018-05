GR20 en Corse : les refuges doivent être parfaitement équipés

Le GR20 est l'un des sentiers de randonnée les plus difficiles au monde. Chaque année, en Haute-Corse, 15 à 20 000 randonneurs fréquentent les sentiers de haute altitude. Bénéficier d'un abri et de ses commodités est, pour les marcheurs, essentiel. C'est pour cela que les responsables se préparent au ravitaillement en vivres et en matériels des refuges, souvent tranportés en hélicoptères, entre Calvi et Calenzana. Découvrez en images les préparatifs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.