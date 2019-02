Grammy Awards 2019 : les vainqueurs dans les principales catégories

Childish Gambino et son tube "This Is America" d'un côté et la chanteuse de country Kacey Musgraves de l'autre ont été les grands gagnants des Grammy Awards 2019.





Voici la liste des vainqueurs des principales catégories de ces 61e Grammy, les plus prestigieuses récompenses de la musique américaine qui ont été décernées dimanche soir à Los Angeles par quelque 13.000 membres de la Recording Academy.





- Album de l'année: Kacey Musgraves, "Golden Hour"





- Enregistrement de l'année, attribué pour la performance globale d'un titre: Childish Gambino, "This Is America"





- Chanson de l'année, attribué aux auteurs/compositeurs: Donald Glover (Childish Gambino) et Ludwig Goransson, "This Is America"





- Révélation de l'année: Dua Lipa





- Meilleure vidéo musicale: Childish Gambino, "This Is America"





- Meilleur album de rap: Cardi B, "Invasion Of Privacy"





- Meilleur album de rock: Greta Van Fleet, "From the Fires"





- Meilleur album vocal pop: Ariana Grande, "Sweetener"





- Meilleur duo ou performance collective pop: Lady Gaga et Bradley Cooper, "Shallow"





- Meilleur album de musique urbaine contemporaine: The Carters (Jay-Z et Beyoncé), "Everything Is Love"





- Meilleur album de R&B: H.E.R., "H.E.R."





- Meilleur album de musique alternative: Beck, "Colors"





- Meilleur album de musique du monde: Soweto Gospel Choir, "Freedom"