Grand format : à chacun son meuble !

Sur Internet, il est désormais possible de commander son meuble personnalisé, en quelques clics. Chaque client peut y apporter sa touche personnelle, en choisissant à partir d'un catalogue la couleur, la forme, et même la matière. Il y en a pour tous les goûts, les styles et pour tous les budgets. Aujourd’hui, les demandes explosent et les sites se multiplient.



