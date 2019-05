Haute-Loire : en mode glamping au CosyCamp !

CosyCamp est un camping isolé au pied des gorges de la Loire. Dans cet établissement, on oublie presque les habitudes citadines. En effet, la nature est le seul mot d'ordre. L'occasion pour les enfants de profiter des plaisirs simples et des activités en immersion dans des lieux sauvages et naturels. Pour occuper une cabane près des arbres, il faudra compter 100 euros la nuitée.



