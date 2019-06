Hellfest : le retour sur une scène française des Eagles Of Death Metal

La présence du groupe américain sur une des deux scènes principales du Hellfest, aux alentours de 17h30, avait quelque peu valeur de symbole. Il faut dire que Jesse Hughes était jusqu'alors persona non grata dans les festivals hexagonaux après ses déclarations polémiques dénonçant des manquements relatifs à la sécurité au Bataclan, suggérant que certains vigiles appartenaient au groupe Etat islamique, commanditaire de l'attentat. Conséquence, après avoir donné un concert en hommage aux victimes en février 2016, son groupe fut déprogrammé des festivals Rock en Seine et Cabaret Vert l'été qui suivit. Depuis, Jesse Hughes et son groupe, quelque peu remanié, n'étaient plus reparus sur une scène française, à l'exception d'un retour furtif, lors d'une cérémonie d'hommage, le 13 novembre 2017.





En trois quarts d'heure, marqués par un set plein d'allant et de reprises – (David Bowie, Motorhead), ils ont visiblement regoûté au plaisir de jouer sur une terre française qui s'était douloureusement évanoui quatre ans plus tôt. Malgré quelques soucis de guitares, changées plusieurs fois, Jesse Hughes a profité de ce concert pour s'offrir un bain de foule. Après quoi, il était temps de repartir, non sans avoir envoyé son t-shirt au public. Ponctuant le tout d'un "merci beaucoup, bonne nuit !".